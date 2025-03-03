Стало лучше. Где лечат детей после закрытия отделения неврологии в больнице № 7 в Барнауле

Теперь маленьких пациентов принимают не в горбольнице с устаревшими технологиями, а в современной многопрофильной клинике В феврале в барнаульской детской горбольнице № 7 перестало работать неврологическое отделение.
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