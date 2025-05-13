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Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы

Ренессанс товарища Сталина. В Мелитополе открыли первый памятник организатору Великой Победы

В административном центре Запорожской области и городе воинской славы Мелитополе накануне 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941 – 1945) открыт памятник одному из ее организаторов – Иосифу Сталину.

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Комментарии
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Е Пронина
за историческую справедливость!!! и нечего вымарывать из истории СССР и врать, что жить людям там было плохо)) это сейчас, при капитализме плохо, за исключением олигархов воров, мошенников и торгашей с предателями России))
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