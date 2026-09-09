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МОСИНФОРМ

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Новые модели автобусов — ЛиАЗ «Ситимакс-12» работают на девяти пригородных маршрутах

Новые модели автобусов — ЛиАЗ «Ситимакс-12» работают на девяти пригородных маршрутах

Мосгортранс получил 97 новых автобусов ЛиАЗ «Ситимакс-12». Машины этой модели уже перевозят пассажиров на девяти пригородных маршрутах в пяти округах в рамках проекта «Москва — область».

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