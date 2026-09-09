Новые модели автобусов — ЛиАЗ «Ситимакс-12» работают на девяти пригородных маршрутах

Мосгортранс получил 97 новых автобусов ЛиАЗ «Ситимакс-12». Машины этой модели уже перевозят пассажиров на девяти пригородных маршрутах в пяти округах в рамках проекта «Москва — область».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собянин отказался...
- Более 105 тысяч о...
- Волонтеры движени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым