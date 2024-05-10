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Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения во втором матче серии с «Далласом»

Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения во втором матче серии с «Далласом»

«Даллас» на домашней арене обыграл «Колорадо» и сравнял счет в серии плей-офф. Ранним утром 10 мая (мск) в Далласе (штат Техас, США) завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш».

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