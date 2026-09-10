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Калужские новости

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Стала известна судьба пропавшего в Калуге 13-летнего мальчика

Стала известна судьба пропавшего в Калуге 13-летнего мальчика

Ребёнок пропал 8 сентября, на его поиски мобилизовались волонтёры отряда «ЛизаАлерт», которые активно распространяли информацию в соцсетяхРегиональное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщило, что пропавший 8 сентября в Калуге 13-летний мальчик найден.

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