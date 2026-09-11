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Колосков — о решении УЕФА зарезервировать для России места в еврокубках: «Этот вселяет уверенность и позитив»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» прокомментировал решение УЕФА впервые с 2022 года зарезервировать для России места в еврокубках в сезоне-2027/28.

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