Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» прокомментировал решение УЕФА впервые с 2022 года зарезервировать для России места в еврокубках в сезоне-2027/28.
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