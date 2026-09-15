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Земля

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Как не потерять купленную квартиру: личный опыт проверки сделки на банкротные риски

Как не потерять купленную квартиру: личный опыт проверки сделки на банкротные риски

Покупка жилья редко бывает простым и предсказуемым процессом. За внешне спокойной сделкой могут скрываться юридические ловушки, которые проявятся спустя месяцы или даже годы.

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