Как не потерять купленную квартиру: личный опыт проверки сделки на банкротные риски

Покупка жилья редко бывает простым и предсказуемым процессом. За внешне спокойной сделкой могут скрываться юридические ловушки, которые проявятся спустя месяцы или даже годы.
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