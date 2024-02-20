Ты не ловок, дай-ка я.

На фоне разговоров о "незыблемости частной собственности" и "нерушимости итогов приватизации, а так же новых планов что-нибудь заприватизировать еще, весьма интересно смотрятся новости о возвращении особо лакомых кусков в объятия государства, к примеру, вот такие? Ивановский завод тяжелого станкостроения» в 1992 году был приватизирован незаконно, и теперь должен быть передан Ростеху.