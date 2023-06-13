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Президент Сербии Вучич: войска Украины «только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее»

Президент Сербии Вучич: войска Украины «только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее»

Вооруженные силы Украины «только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее». Соответствующее заявление сделал сербский президент Александр Вучич.

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