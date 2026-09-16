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Царьград

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Всё изменилось: заметен спад атак дронов ВСУ – затишье перед бурей? Эксперт раскрыл правду

Всё изменилось: заметен спад атак дронов ВСУ – затишье перед бурей? Эксперт раскрыл правду

Ночь на 16 сентября принесла сводки, которые озадачили даже видавших виды экспертов. После недавних «рекордов», когда небо над Россией буквально кишмя кишело украинскими беспилотниками, цифра "71" выглядит почти скромно.

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