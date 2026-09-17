Сергей Аксенов заявил в эфире "Крым 24", что Крым надежно защищен от наземных атак ВСУ благодаря решениям президента России Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ В Москве вновь ид...
- ХЛ Депутат Затулло? ...
- Четыре крылатые р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым