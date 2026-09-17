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Царьград

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Аксенов гарантировал защиту Крыма от наземных атак ВСУ

Аксенов гарантировал защиту Крыма от наземных атак ВСУ

Сергей Аксенов заявил в эфире "Крым 24", что Крым надежно защищен от наземных атак ВСУ благодаря решениям президента России Владимира Путина.

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