Почему мужчины боятся красивых женщин?

Женские страстиПочему мужчины боятся красивых женщин?Мужчины умеют любоваться, восхищаться, воспевать и даже завидовать тем, кто уже обладает красивой женщиной.Вернуться к статье106НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел К:) Это всё выводы несчастной и не красивой дамы. И все её выводы не из-за "красоты", а из-за склочного характера, скорее всего. Дамочка, будь добродушной, мягкой , без задних мыслей и к тебе потянутся мужики. Отбоя не будет. :)Vladimir Lioubimcev........ а вдруг укусит?!!!....Андрей БалашовПисала явная мужененавистница...Только в кино - красивая и успешная (и то за счет мужа или наследства). По своей натуре красивая женщина - эгоистка. Она знает что нравится мужчинам и пользуется этим на все 100. Был у меня опыт общения с подобными дамами. Да и по сути своей почти все женщины склонны не смотря на внешность пользоваться тем, что они представители противоположного пола. В общем и целом держитесь мужики от красивых баб - кроме неприятностей от них, всех, ничего хорошего... Ну а если завели подобную зверушку - держите ее в клетке и на коротком поводке...МихаилСамый распространенный это то что у красивой больше возможности получить деньги за изменуАлександр РязанскийНе надо жениться на красивых женщинах, не забывайте, что красота, это достояние всех, и рано или поздно, она станет достоянием другого, пятого-десятого человека,но никогда вам не удастся обладать ею в одну харю! И какая бы строгих правил эта целочка не была, она не устоит перед изощренным ловеласом. Откажет первому, двадцатому или девяносто девятому,но сотый ушлый мен обязательно подомнет её под себя. Жениться надо на неприметных,на характере и домовитости женщинах, а красоту держать в любовницах. Красота женщины-это её оружие и она всегда в сомнениях, как бы не продешевить, как продать подороже свою красоту. Обратили внимание на наших красивейших актрис, за плечами, которых порой бывает и по 5, и по 9 браков (Е.Тейлор), это касается и мужчин. Продешевила? К черту! Найдем другого побогаче и по покладистей! Как правило такие остаются к старости у разбитого корыта.KarmadonМне Вас искренне жаль.Павел КДа м. Изречение занюханного заморыша. Видимо и такие мужчинки бывают.Александр РязанскийСлаб ты еще в женской психологии. И ты, как одномандатник никогда не изменял своей жене и ничего не имел на стороне, а я волосы безнадежно растерял на подушках таких красивых и знаю что говорю. Поживешь с мое...поймешь своим скудным умишком, что красивая женщина это погибель для мужчины.Александр РязанскийА мне вас не жаль, желаю, чтобы такая красотка вам попалась и оставила у разбитого корыта с огромными ветвистыми рогами!zajkabnvmailru BelovaЧто и требовалось доказать: автор статьи прав! Мужчины, написавшие комменты, только дополнили статью очередными укоренившимися в их головах мифами, из-за которых красивые женщины и остаются одинокими и несчастными..Комментировать
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