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Новости Тамбова

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Явка на выборах в Тамбовской области за два дня достигла 47,58%

Явка на выборах в Тамбовской области за два дня достигла 47,58%

Политика, сегодня, 08:13 Фото: Избирательная комиссия Тамбовской области К закрытию участков 19 сентября в Тамбовской области проголосовали 363 214 человек.

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