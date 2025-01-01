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В наступающем году россиян ждёт целый ряд нововведений в законодательной сфере

В наступающем году россиян ждёт целый ряд нововведений в законодательной сфере

В наступающем году соотечественников ждет целый ряд нововведений в законодательной сфере, пишет журналист Дмитрий Смирнов, опубликовавший подборку вступающих в силу законов:  «С 1 января МРОТ в России поднимется на 16,6%, до 22 440 руб.

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