В наступающем году россиян ждёт целый ряд нововведений в законодательной сфере

В наступающем году соотечественников ждет целый ряд нововведений в законодательной сфере, пишет журналист Дмитрий Смирнов, опубликовавший подборку вступающих в силу законов: «С 1 января МРОТ в России поднимется на 16,6%, до 22 440 руб.