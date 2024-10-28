Инженеры NASA планируют создать марсианский вертолет, который будет самостоятельно садиться на поверхность Красной планеты

Практика показывает, что до Марса легче долететь, чем посадить на его поверхность аппарат. Судьба большинства марсианских станций вполне благополучна, но некоторым не везло — они разбивались, теряли связь с Землей.
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