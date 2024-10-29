Орбан поздравил премьера Грузии со свободными и демократическими выборами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся с визитом в Тбилиси, поздравил своего грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе с «демократическими и свободными» выборами, которые прошли в Грузии 26 октября.
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