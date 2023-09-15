Сенатор рассказал о возможных штрафах за отказ в выдаче ОСАГО

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил премьер-министру России Михаилу Мишустина законодательную инициативу, согласно которой приводятся новые составы правонарушений за уклонение от оформления полиса ОСАГО.
Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил премьер-министру России Михаилу Мишустина законодательную инициативу, согласно которой приводятся новые составы правонарушений за уклонение от оформления полиса ОСАГО.
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