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Сенатор рассказал о возможных штрафах за отказ в выдаче ОСАГО

Сенатор рассказал о возможных штрафах за отказ в выдаче ОСАГО

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов направил премьер-министру России Михаилу Мишустина законодательную инициативу, согласно которой приводятся новые составы правонарушений за уклонение от оформления полиса ОСАГО.

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