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Разгром под напевы уральского дождя. Карпин и компания «теннисную баранку» навесили «храбрым воинам» из Намибии

Разгром под напевы уральского дождя. Карпин и компания «теннисную баранку» навесили «храбрым воинам» из Намибии

ФУТБОЛ. Товарищеский матчРОССИЯ - НАМИБИЯ - 6:0 Во втором товарищеском матче в рамках сентябрьско-октябрьской международной паузы сборная России играла со сборной Намибии.

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