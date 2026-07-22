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100-тонный буй получил первый в мире международный сертификат безопасности для волновой энергетики

100-тонный буй получил первый в мире международный сертификат безопасности для волновой энергетики

После 50 лет неудач волновая энергетика преодолела главный барьер: шведская CorPower Ocean получила полную сертификацию для буя C4 после 7 лет проверокШведская компания CorPower Ocean объявила о получении полной сертификации DNV (норвежская международная организация, разрабатывающая стандарты и проводящая сертификацию для морской и энергетической отраслей) для волнового преобразователя энергии C4.

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