100-тонный буй получил первый в мире международный сертификат безопасности для волновой энергетики

После 50 лет неудач волновая энергетика преодолела главный барьер: шведская CorPower Ocean получила полную сертификацию для буя C4 после 7 лет проверокШведская компания CorPower Ocean объявила о получении полной сертификации DNV (норвежская международная организация, разрабатывающая стандарты и проводящая сертификацию для морской и энергетической отраслей) для волнового преобразователя энергии C4.