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Трамп лидирует в четырех штатах, Харрис побеждает в Нью-Йорке

Трамп лидирует в четырех штатах, Харрис побеждает в Нью-Йорке

Дональд Трамп выигрывает в Южной Дакоте и Вайоминге Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в штатах Южная Дакота и Вайоминг, каждый из которых приносит три голоса выборщиков.

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