Компания Agromașina не осталась в стороне от выставки MOLDAGROTECH 

Более ста экспонентов из восьми стран – Молдовы, Австрии, Италии, Латвии, Польши, Румынии, Украины и Венгрии – принимают участие в международной выставке MOLDAGROTECH 2024, стартовавшей в среду 13 марта в Международном выставочном центре MOLDEXPO в Кишиневе.