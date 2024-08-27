Дым отечества — привычное всем сжигание листьев оказалось опаснее курения

Alexandr Isaev

Автор сам читал, то что написал? Со 100кг листьев (с какой же это площади?) 3 кг вредных веществ?! Если сжечь 100 кг листьев, то будет меньше 3 кг даже золы! А дым у него получается весит больше чем зола? Явно он никогда листья не жёг. Короче, бред кошачий городского жителя. Это первое , а теперь второе. Конечно дым содержит вредные вещества. Но их содержание в ТЫСЯЧУ РАЗ МЕНЬШЕ чем в выхлопных газах авто, работающих на гсм печей в котельных, тепловозах и т.д. Но почему то авто не запрещают, а только увеличивают. А мусорные свалки? В одном кг сжигаемого пластика вредных веществ больше чем в дыме от тонны листьев. Люди десятилетиями жалуются на свалки, но чиновники не чешутся. Им выгодны эти свалки и налоги от авто. А от сжигания листьев какой им прок? Вам писать больше нечего? Просто бла-бла-бла?