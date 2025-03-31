Захарова назвала высылку сотрудников посольства России в Кишиневе частью антироссийского курса Санду

Сегодня, 31 марта, в МИД Молдавии был вызван посол России в Кишиневе Олег Озеров, где ему было объявлено о высылке трех сотрудников посольства РФ под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу.
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