Илон Маск удалил пост о причастности Дональда Трамп к делу Эпштейна

Предприниматель Илон Маск удалил пост в соцсети, в котором утверждал, что президент США Дональд Трамп фигурирует в файлах финансиста Джеффри Эпштейна (его обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии