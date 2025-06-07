Илон Маск удалил пост о причастности Дональда Трамп к делу Эпштейна

Предприниматель Илон Маск удалил пост в соцсети, в котором утверждал, что президент США Дональд Трамп фигурирует в файлах финансиста Джеффри Эпштейна (его обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.