Научный подход: Тренировка за 7 минут 

Идеальный вид тренировки – это короткие серии упражнений высокой интенсивности. Они не только являются более эффективным и действенным видом физических упражнений, чем обычная кардио-тренировка, но и также характеризуются такими полезными для здоровья свойствами, которые просто невозможно получить от обычной аэробики – например, существенным повышением уровня гормона роста человека (СТГ), он же «фитнес-гормон» 🔥 Срочная новость: Как выглядит дочь Владимира Соловьева - она актрисаСпорт – ключевой фактор оптимального здоровья; это особенно важно для контроля уровня сахара в крови и нормализации уровня инсулина.