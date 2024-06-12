Евросоюз намерен закупать газ в Азербайджане. Будет ли качать Россия каспийский газ в ЕС?

10 июня информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что чиновники Евросоюза и правительств европейских стран ведут переговоры с киевским режимом о продлении соглашения о транзите российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год.
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