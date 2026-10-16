Банки будут ограничивать снятие наличных в банкоматах до 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов при подозрительных действиях, таких как многократные неудачные попытки ввода ПИН-кода.
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