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По факту нападения на банк полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело

По факту дерзкого ограбления банковского учреждения, расположенного на проспекте Космонавтов микрорайона Эльмаш Орджоникидзевского района, следственным подразделением ОП №14 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ст.

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