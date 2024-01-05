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Глава Генштаба ВСУ Таран: в обучении украинских военных участвует 34 страны

Глава Генштаба ВСУ Таран: в обучении украинских военных участвует 34 страны

Начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Алексей Таран сообщил, что в обучении украинских военных за границей принимает участие коалиция из 34 государств, передает издание минобороны Украины "АрмияInform".

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