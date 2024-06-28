Экстренное предупреждение объявлено на севере и в центре Сахалина

РИА Новости/Владимир Михайлов Экстренное предупреждение из-за ожидающейся непогоды объявлено в четырех городских округах на севере и в центральной части острова Сахалин, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
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