Страна и люди

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"Мигранты строят Мариуполь – город ими переполнен. А русским работу не дают". Олег Царев о вопиющей несправедливости

"Мигранты строят Мариуполь – город ими переполнен. А русским работу не дают". Олег Царев о вопиющей несправедливости

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Мигранты устроили марш в центре Москвы. Выкрикивали лозунги ,провоцировали полицию.

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Комментарии
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Владимр Семкин
Вопрос подняли правильно но есть поговорка за что боролись на то и напоролись, больше голосуйте за этих прохвостней.
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9 час.
Artekovec
Да ребята, ситуация очень неприятная судя по статье.
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8 час.
A
Artekovec
Как так можно относиться к своему народу, А ?
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8 час.

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