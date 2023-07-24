"Мигранты строят Мариуполь – город ими переполнен. А русским работу не дают". Олег Царев о вопиющей несправедливости
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО
Мигранты устроили марш в центре Москвы. Выкрикивали лозунги ,провоцировали полицию.
Комментарии
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Вопрос подняли правильно но есть поговорка за что боролись на то и напоролись, больше голосуйте за этих прохвостней.
Да ребята, ситуация очень неприятная судя по статье.
Как так можно относиться к своему народу, А ?
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