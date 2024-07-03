«А разве ее мать не права?» — россияне в шоке, как поступает с Волочковой ее дочь Ариадна из-за критики в адрес отца

Анастасия Волочкова однажды стала мамой девочки Ариадны, которая стала для нее целым миром. Балерина нашла мужчину мечты, родила ребенка и, казалась, окунулась в сказку, ведь она всегда мечтала, чтобы рядом с ней были родные и доверительные люди.
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