«А разве ее мать не права?» — россияне в шоке, как поступает с Волочковой ее дочь Ариадна из-за критики в адрес отца

Анастасия Волочкова однажды стала мамой девочки Ариадны, которая стала для нее целым миром. Балерина нашла мужчину мечты, родила ребенка и, казалась, окунулась в сказку, ведь она всегда мечтала, чтобы рядом с ней были родные и доверительные люди.