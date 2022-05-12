Жителю Новокузнецка Кемеровской области назначен штраф в размере 30 000 рублей за распространение информации, дискредитирующей ВС РФ

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области выявили интернет-пользователя, который в течение нескольких дней на своей странице, а также в комментариях к постам в новостных пабликах социальных сетей размещал информацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации.
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