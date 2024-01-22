КХЛ. «Трактор» примет «Сибирь», «Лада» сыграет с «Сочи», СКА против минского «Динамо»

«Барыс» сыграет с «Автомобилистом», «Лада» – с «Сочи», СКА будет противостоять минскому «Динамо». Фонбет Чемпионат КХЛ Барыс – Автомобилист Дата проведения 22 января, 16.
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