Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Юлия Барановская встретилась с Василием Анохиным

Юлия Барановская встретилась с Василием Анохиным

Губернатор Смоленской области стал первым героем Всероссийского цикла передач. Телеведущая Юлия Барановская запустила новый цикл передач «Губернатор без галстука» - серию неформальных встреч с руководителями российских регионов.

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