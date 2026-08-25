Юлия Барановская встретилась с Василием Анохиным

Губернатор Смоленской области стал первым героем Всероссийского цикла передач. Телеведущая Юлия Барановская запустила новый цикл передач «Губернатор без галстука» - серию неформальных встреч с руководителями российских регионов.
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