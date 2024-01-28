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Закон, порядок, государство

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Дознаватели полиции возбудили в отношении жителя Приморского края уголовное дело о фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет

На территории Приморского края полиция продолжает оперативно-профилактические мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства, в том числе выявлению и пресечению правонарушений, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан.

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