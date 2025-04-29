20 фотографий природы, удостоенных наград на церемонии Fine Art Photography Awards 2025

Премия 2025 Fine Art Photography Awards представила лучшие работы: будь то светящийся вулкан, как из научно-фантастического фильма, или цветок с такой детализацией, что кажется живым, — это не просто красивые снимки, а настоящие произведения искусства.
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