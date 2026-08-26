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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Мбаппе 8 голов в 7 матчах с «Сосьедадом». Только «Барсе» он забил больше из испанских команд – 12 голов в 10 играх

Килиан Мбаппе забил восьмой гол « Реал Сосьедад ». Нападающий мадридского «Реала» открыл счет в матче с командой из Сан-Себастьяна в рамках 1-го тура Ла Лиги (1:1, перерыв).

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