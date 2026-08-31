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FiNE NEWS

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Банк России сдвигает дату начала действия ключевой ставки и прогнозирует её уровень до 2029 года

Центральный банк России объявил о переносе даты начала действия новой ключевой ставки с понедельника на среду.

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