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Военные новости ★ сводки СВО

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🇷🇺🇺🇸🇨🇳 Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трёхсторонний саммит на АТЭС — Ушаков ▪️По словам помощника президента России Юрия Ушакова, возможность такой встречи обсуждалась накануне во время переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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