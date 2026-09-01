🇷🇺🇺🇸🇨🇳 Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут провести трёхсторонний саммит на АТЭС — Ушаков ▪️По словам помощника президента России Юрия Ушакова, возможность такой встречи обсуждалась накануне во время переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.
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