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США закроют проект: гордость Китая лайнер C919 стал жертвой торговой турбулентности

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У США в кармане оказался очень серьезный козырь в отношениях с «крепким орешком», Китаем, который Вашингтон еще не применил, но уже, вероятно, рассчитывает использовать в скором времени.

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