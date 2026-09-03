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Путин поручил кабмину создать программу привлечения ученых на Дальний Восток

Путин поручил кабмину создать программу привлечения ученых на Дальний Восток

Правительство должно продумать программу привлечения российских и зарубежных ученых на Дальний Восток, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума.

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