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Змея укусила собиравшую грибы пенсионерку в Подмосковье

Змея укусила собиравшую грибы пенсионерку в Подмосковье

t.me/ГКУ МО "Мособлпожспас" Подмосковные спасатели помогли пенсионерке, которую укусила змея. Об этом 4 сентября рассказала пресс-служба Мособлпожспаса в телеграм-канале.

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