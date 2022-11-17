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dikGAZETE: Зеленский надоел лидерам западных стран

dikGAZETE: Зеленский надоел лидерам западных стран

Обозреватель турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак, комментируя итоги прошедшего на индонезийском острове Бали саммита Группы двадцати (G20), написал в своей статье, что президент Украины Владимир Зеленский надоел лидерам странам Запада.

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