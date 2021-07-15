Дисквалификация Карпина сокращена с 3 до 1 матча. Тренер наказан за попытку физического воздействия на судью в матче с «Краснодаром»

Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу «Ростова» на решение КДК от 18 мая. Изначально главный тренер дончан Валерий Карпин был дисквалифицирован на 3 матча за попытку физического воздействия на судью в игре 30-го тура прошлого чемпионата России с «Краснодаром» (1:3).