Кардиолог: орехи, авокадо и рыба содержат полезные для сердца и сосудов жиры

Отказ от жиров в рационе при переходе на здоровое питание неблагоприятно сказывается на здоровье. Исследования показывают, что ключевое значение имеет не столько общий объём потребляемого жира, сколько его качество и вид.
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