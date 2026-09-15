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ТАСС

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Десантники наращивают давление на ВСУ вблизи Запорожья

Десантники наращивают давление на ВСУ вблизи Запорожья

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных БПЛА подразделений беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ наращивают давление на передовые позиции ВСУ вблизи областного центра Запорожской области.

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