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Царьград

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Дым над Киевом, поезд в огне, сухогруз догорает в Одессе. Список целей русской армии за сутки

Дым над Киевом, поезд в огне, сухогруз догорает в Одессе. Список целей русской армии за сутки

Над Киевом - дым, под Одессой догорает сухогруз. Озвучен список целей русской армии на Украине за последние сутки.

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