БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Седьмой американский MQ-9 Reaper упал в Йемене: Хуситы продолжают сбивать БПЛА США без тени сомнения

Седьмой американский MQ-9 Reaper упал в Йемене: Хуситы продолжают сбивать БПЛА США без тени сомнения

  В мае 2024 года был момент, когда о сбитых "Жнецах" стало писать уже как-то неловко. Не проходило и недели, как очередное изделие фирмы General Atomics либо тонуло в пучине Красного моря, либо не разбивалось о каменистую йеменскую полупустыню.

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