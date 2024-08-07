Седьмой американский MQ-9 Reaper упал в Йемене: Хуситы продолжают сбивать БПЛА США без тени сомнения

В мае 2024 года был момент, когда о сбитых "Жнецах" стало писать уже как-то неловко. Не проходило и недели, как очередное изделие фирмы General Atomics либо тонуло в пучине Красного моря, либо не разбивалось о каменистую йеменскую полупустыню.