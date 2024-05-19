В Самарской области увеличивается количество молодежи

За последние семь лет число молодых людей в возрасте 15-29 лет, прибывших в Самарскую область, превысило число уехавших почти на шесть тысяч человек, сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии